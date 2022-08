Turquia restabelece relações diplomáticas com Israel

Apoie o 247

Sputnik Mundo - A Turquia decidiu nomear um embaixador e restaurar as relações diplomáticas com Israel, disse o ministro das Relações Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu.

"Foi tomada a decisão de nomear um embaixador em Israel e também houve uma resposta positiva do lado israelense a esse respeito. Nossa candidatura será apresentada ao Sr. Presidente em breve. Se Deus quiser, tudo será um sucesso para ambos os lados", disse Cavusoglu em uma entrevista coletiva em 17 de agosto.

Por sua parte, o presidente israelense Isaac Herzog afirmou que o restabelecimento de relações diplomáticas plenas com a Turquia fortalecerá as relações econômicas e a amizade dos povos israelense e turco.

"Saúdo o restabelecimento das relações diplomáticas plenas com a Turquia, um importante evento que fortalecerá as relações econômicas, o turismo mútuo e a amizade entre os povos israelense e turco. As relações de boa vizinhança e o espírito de parceria no Oriente Médio são importantes para todos nós", disse o presidente.

Por sua vez, o primeiro-ministro israelense, Yair Lapid, afirmou que a renovação das relações com a Turquia é importante para a estabilidade regional e constitui "notícia econômica importante para os cidadãos de Israel".

As relações entre Israel e Turquia se deterioraram acentuadamente em 2010, após o incidente da captura pelas forças especiais israelenses do navio Mavi Marmara que estava saindo da Turquia para a Faixa de Gaza.

Em maio de 2018, Ancara pediu ao embaixador israelense na Turquia que deixasse o país após protestos na Faixa de Gaza em meio ao 70º aniversário da formação de Israel e a mudança da embaixada dos EUA de Tel Aviv para Jerusalém para coincidir com o aniversário. Naquela época, 59 palestinos foram mortos e mais de 2.700 feridos nos confrontos.

