Turquia se dispõe a sediar encontro entre Putin e Zelensky para negociações

Sputnik - Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, disse durante uma conversa telefônica com Vladimir Putin, seu homólogo da Rússia, que pretende organizar um encontro do último com Vladimir Zelensky, de acordo com a chancelaria turca.

"Dizendo que é importante que as partes ajam com bom senso e mantenham diálogo, o presidente Erdogan disse que a Turquia quer coroar seus esforços de paz com uma reunião entre os presidentes da Rússia e da Ucrânia", declarou na sexta-feira (1º) o Ministério das Relações Exteriores da Turquia.

