Turquia se opõe à Finlândia e Suécia na Otan

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Turquia, Recep Erdogan, disse ser contrário à entrada da Suécia e da Finlândia na Otan. De acordo com Erdogan, a OTAN não pode insistir no erro cometido com a adesão da Grécia. O país, assim como Suécia e Finlândia, apoia os curdos, maior povo sem pátria do mundo.

Os turcos têm o segundo maior exército da Aliança Militar do Ocidente, atrás apenas para os Estados Unidos. A posição contrária da Turquia poderia interferir na entrada de Finlândia e Suécia na OTAN, já que novas adesões dependem do apoio de todos os membros antigos da aliança.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A manifestação do presidente Erdogan ocorreu nesta sexta-feira (13), após o governo finlandês anunciar que vai pedir o ingresso na aliança militar. Os suecos, em seguida, indicaram que também querem fazer parte da organização.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE