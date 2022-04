Turquia suspende julgamento do assassinato do jornalista Khashoggi e entrega o caso à Arábia Saudita

Grupos de direitos humanos alertaram que a entrega do caso pode envolver o acobertamento do crime, no qual se suspeita o envolvimento do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman edit

RT - Um tribunal na Turquia decidiu nesta quinta-feira suspender o julgamento contra 26 sauditas acusados ​​do assassinato do colunista da oposição e do Washington Post Jamal Khashoggi e transferir o caso para as autoridades da Arábia Saudita, informou a mídia local.

O jornalista saudita foi assassinado no Consulado da Arábia Saudita em Istambul em 2 de outubro de 2018.

Grupos de direitos humanos alertaram que a entrega do caso pode envolver o acobertamento do crime, no qual se suspeita o envolvimento do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, de quem o jornalista Khashoggi era um crítico proeminente.

