TV afegã entrevista comandante do Talibã escoltado por sete homens armados (vídeo)

247 - Viralizou nas redes sociais um trecho de um programa de TV do Afeganistão que mostra um apresentador cercado por membros do Talibã armados enquanto uma entrevista acontece.

A transmissão do programa Pardaz ocorreu em 27 de agosto. O apresentador, Mirwais Haidari Haqdoost, entrevistava naquele dia um comandante do Talibã, Qari Samiullah.

Haqdoost e Samiullah aparecem sentados em uma bancada, rodeados por sete homens armados, que permaneceram em silêncio.

Em um momento da entrevista, o apresentador questiona sobre as promessas de paz feitas pelo Talibã: "são alegações que o Talibã ainda faz às pessoas, mas há críticas que há uma diferença entre palavras e ações do Talibã. O povo demanda que esses compromissos e ações do Talibã sejam os mesmos"

Samiullah diz que o grupo quer que o povo viva “sob o guarda-chuva” de um sistema islâmico. "Minha primeira mensagem à nação é para que não se preocupe. Fiquem e vivam em sua nação e em suas casas. Sua nação precisa de vocês, e nós vamos protegê-los. (...) Se Deus quiser, nós vamos tentar estabelecer uma atmosfera segura em todas as províncias do Afeganistão, então o povo não precisará se preocupar e nem temer os mujahideen (combatentes), porque eles são nossos irmãos”.

