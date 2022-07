Twitter e Musk se enfrentam em tribunal por pedido de julgamento célere

Apoie o 247

WILMINGTON, EUA (Reuters) - O confronto do Twitter com Elon Musk tem seu primeiro teste nesta terça-feira, quando uma juiza avaliará a proposta da rede social de um julgamento acelerado, necessário para garantir que o financiamento do negócio não seja impactado, segundo a empresa.

A audiência começou às 12h (horário de Brasília) e estava sendo conduzida via Zoom porque a juíza testou positivo para Covid-19, de acordo com documentos judiciais.

O Twitter tenta resolver meses de incerteza para seus negócios, enquanto Musk busca romper o acordo de 44 bilhões de dólares que previa a aquisição da companhia. O bilionário disse que a saída do negócio deve-se ao número de contas de "spam" da rede social, contagem que, ele alega, são fundamentais para o valor da empresa.

O Twitter pediu à Kathaleen McCormick, do principal tribunal do Estado norte-americano de Delaware, que conclua pela violação do acordo por Musk e ordene-o a finalizar o negócio ao preço acertado de 54,20 dólares por ação.

O Twitter quer um julgamento célere em setembro sob o argumento que Musk está difamando a rede social e prejudicando suas operações, à medida que recusa-se a aprovar iniciativas de negócios, como um plano de retenção de funcionários.

A empresa disse que adotar a proposta de julgamento mais lento, para um julgamento em 2023, deixa pouco tempo para litígios adicionais sobre o financiamento do negócio se o empresário for obrigado a concluí-lo. O financiamento expira em abril.

Desde que acordou em abril a compra do Twitter, Musk questionou a empresa sobre contas falsas e bots. Ele disse que propôs um julgamento em fevereiro para ter tempo suficiente de investigar o assunto.

As ações do Twitter caíram para abaixo de 50 dólares por ação, patamar do anúncio do negócio, para 32,55 dólares na semana passada. Os papéis subiam cerca de 2% nesta terça-feira, a cerca de 39,16 dólares.

Minor Myers, professor da UConn School of Law, disse esperar que McCormick adote um cronograma de julgamento próximo à proposta do Twitter.

"Quanto mais se arrastar, mais distração para o Twitter", disse ele. "Há mais risco, mais coisas que podem dar errado."

