Twitter limita acesso à conta da vacina russa Sputnik V

Sputnik - Foi revelado nesta quinta-feira (14) que o acesso à conta do Twitter da vacina russa Sputnik V foi limitado. A informação foi divulgada pelo Fundo Russo de Investimentos Diretos (RFPI).

"A conta @sputnikvaccine do Twitter da Sputnik V foi restringida. Estamos investigando as razões para isso", disse o órgão russo.

"Por meio do Twitter, compartilhamos abertamente todas as informações sobre a vacina e como ela funciona. Por meio do Twitter, oferecemos à AstraZeneca o uso de um dos componentes da vacina Sputnik V e concordamos em realizar testes clínicos conjuntos", acrescentou a nota.

O Fundo Russo de Investimentos Diretos pediu a todos os seguidores que entrassem em contato com o Twitter e pedissem à empresa que devolvesse o acesso à conta.

