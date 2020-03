Twitter restringe contas da vice-presidente venezuelana que monitora covid-19 no país

Gigante das redes sociais dos EUA impôs um aviso prévio a internautas que queiram visitar duas das contas de Delcy Rodríguez, qresponsável pelo supervisionamento das ações contra o avanço do novo coronavírus no país edit

Sputnik - O gigante das redes sociais dos EUA impôs um aviso prévio a internautas que queiram visitar duas das contas de Delcy Rodríguez, que supervisiona a luta contra a propagação do novo coronavírus no país.

O ministro venezuelano das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, afirmou que o Twitter restringiu as contas da vice-presidente venezuelana Delcy Rodríguez, que chefia a comissão presidencial de luta contra a propagação da COVID-19.

"A vice-presidente Delcy Rodríguez lidera a comissão presidencial contra a COVID-19. É um gesto desumano e imprudente que Twitter restrinja as contas @DrodriguezVen e @ViceVenezuela, [que são] fontes da informação necessárias para o povo da Venezuela nestas circunstâncias imprevistas ", disse Arreaza.

No momento, ao tentar mudar para as contas no Twitter em espanhol, é dada uma notificação de que as contas estão temporariamente restritas. No entanto, as contas de Rodríguez em outros idiomas, incluindo em inglês, ainda funcionam normalmente para os usuários.

A Venezuela registrou até agora 42 casos de coronavírus , com seis novos casos confirmados nas últimas 24 horas.

A Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia de COVID-19 em 11 de março. Mais de 247.000 pessoas foram infectadas em todo o mundo, com mais de 10.000 vítimas mortais.