Twitter suspende conta de líder supremo do Irã por suposta ameaça a Trump

247 com agências internacionais - O Twitter suspendeu uma conta do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, nesta sexta-feira (22), por uma suposta ameaça ao ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. A suspensão aconteceu após a publicação de uma foto em que um jogador de golfe, com a aparência de Trump, aparece sob a sombra de um drone. O post também continha uma promessa de vingança pela morte do general iraniano Qassin Suleimani, que morreu durante um bombardeio norte-americano ao aeroporto de Bagdá, em janeiro do ano passado.

“A vingança é inevitável. O assassino de Soleimani e o homem que deu as ordens devem enfrentar a vingança. A vingança pode acontecer a qualquer momento", dizia o texto publicado na rede social. Segundo o Twitter, a conta foi suspensa por infringir "as regras da rede social”. Desde a morte a Suleimani, Khamenei repetiu por diversas vezes que a morte do general seria vingada.

