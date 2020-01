Twitter suspende contas institucionais da Venezuela

Entre os perfis suspensos estão as contas das Forças Armadas, do Banco Central do país e a presidência da Venezuela. O Twitter não se pronunciou oficialmente sobre o assunto edit

247 - O Twitter decidiu suspender dezenas de contas institucionais do governo da Venezuela, entre elas perfis das Forças Armadas, Banco Central do país e a conta da presidência da Venezuela (@PresidencialVen). O perfil pessoal do presidente Nicolás Maduro, por enquanto, continua ativo.

O Twitter não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, apenas notifica as contas com um aviso de elas violaram as "Regras de uso" da rede.