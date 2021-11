Uber Eats começa a entregar maconha no Canadá

Com mais de três anos de legalização da cannabis recreativa no Canadá, o país está tentando consertar seu mercado de maconha em dificuldades, onde os produtores ilegais ainda controlam uma grande parte das vendas anuais totais edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Reuters - A Uber começou um novo serviço para seus os usuários de Ontário, Canadá, permitindo que façam pedidos de maconha em seu aplicativo Uber Eats.

Um porta voz da empresa disse que a loja Tokyo Smoke, que comercializa a planta recreativa, seria listado no app a partir de segunda-feira (22).

Os clientes podem fazer o pedido via Uber Eats e retirar em um dos estabelecimentos da parceira.

PUBLICIDADE

A gigante da tecnologia está de olho no mercado da cannabis há algum tempo. Seu CEO, Dara Khosrowshahi, disse à mídia em abril que a empresa considerará a distribuição de maconha quando for permitido nos Estados Unidos.

Com mais de três anos de legalização da cannabis recreativa no Canadá, o país está tentando consertar seu mercado de maconha em dificuldades, onde os produtores ilegais ainda controlam uma grande parte das vendas anuais totais.

PUBLICIDADE

A parceria ajudará os adultos canadenses a comprar cannabis legal e segura, ajudando a combater o mercado ilegal underground que ainda responde por mais de 40% de todas as vendas de cannabis não medicinal a nível nacional, disse o Uber na segunda-feira.

As vendas de cannabis no Canadá totalizarão US$ 4 bilhões em 2021 e devem crescer para US$ 6,7 bilhões em 2026, de acordo com dados da empresa de pesquisa da indústria BDS Analytics.

PUBLICIDADE

Questionado sobre a possibilidade de expansão para outras províncias canadenses, ou nos Estados Unidos, um porta-voz do Uber disse que "nada mais há para compartilhar neste momento".