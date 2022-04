Ucrânia acusa Rússia de roubar 133 substâncias radioativas em meio aos combates por Chernobyl

Apoie o 247

ICL

ANSA - As forças russas que ocuparam a central nuclear de Chernobyl roubaram 133 substâncias altamente radioativas de laboratórios de pesquisa do local, acusou a agência ucraniana que gere a zona de exclusão do local neste domingo (10).

Segundo o órgão, os militares entraram no laboratório Ecocentre e, alguns dos itens roubados, "mesmo em pequenas quantidades, podem ser mortais" se não forem manipulados de maneira correta.

A agência ainda afirma que não sabe para que local as amostras foram levadas.

Os militares russos tomaram a central nuclear em 24 de fevereiro, primeiro dia da invasão, e só saíram do local em 31 de março. Os ucranianos já afirmaram que verificaram que trincheiras foram montadas na chamada "Floresta Vermelha", a área mais radioativa desde o acidente ocorrido em 1986.

Conforme os dados de Kiev, a radiação no bosque é de "10 a 15 vezes superior" aos índices normais - com alguns pontos em que pode chegar a 160 vezes aos valores normais.

Recentemente, o governo ucraniano informou que os militares decidiram abandonar Chernobyl porque foram contaminados com substâncias radioativas, sendo levados para tratamento em Belarus. O ministro de Energia, German Gulashchenko, voltou a fazer essa afirmação nesta semana e disse que alguns dos soldados que atuaram na "floresta vermelha" tem menos de um ano de vida.

