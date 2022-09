Ucrânia admite dificuldade para manter contraofensiva

Forças russas estão fortalecendo as defesas e autoridades ucranianas dizem que é difícil manter o ritmo do avanço. edit

247 - Após uma semana de rápidos ganhos ucranianos no nordeste, autoridades do país disseram que as forças russas estão fortalecendo as defesas e que seria difícil manter o ritmo do avanço.

Autoridades ucranianas dizem que 9.000 quilômetros quadrados (3.400 milhas quadradas) foram retomados, território do tamanho da ilha de Chipre.

Um vídeo da cidade de Kupiansk, no leste do país, um importante centro de abastecimento que as forças ucranianas recapturaram na semana passada, mostrou que muitos edifícios foram danificados ou queimados.

"Sem eletricidade, sem comunicações... se houvesse comunicações, poderíamos pelo menos falar com a família. Se ao menos não tivesse havido todos esses bombardeios com todos em seus porões", disse um homem.

A velocidade do avanço elevou o moral ucraniano e deu algum sucesso para mostrar a seus aliados ocidentais enquanto busca mais armas para sustentar sua defesa.

Em Washington, o presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou um novo pacote de armas de US$ 600 milhões para ajudar a Ucrânia, incluindo sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade (HIMARS) e rodadas de artilharia. Os Estados Unidos enviaram cerca de US$ 15,1 bilhões em assistência de segurança para Kiev desde o início da operação militar russa em 24 de fevereiro.

Forças russas bombardearam a cidade de Kharkiv e outras cidades da região na quinta-feira (15), disseram autoridades ucranianas.

Mais de 90 mísseis e projéteis de artilharia também atingiram uma região na fronteira com a Rússia, disse Dmytro Zhyvytsky, governador da região de Sumy.

Do lado russo, Vyacheslav Gladkov, governador da região russa de Belgorod, disse que o exército ucraniano bombardeou a cidade de Valuyki perto da fronteira.

“As defesas antiaéreas entraram em ação, mas há alguma destruição no solo”, disse ele no Telegram. Isso incluiu uma subestação de energia fora de serviço e casas particulares e veículos incendiados.

A Reuters não conseguiu verificar os relatórios do campo de batalha.

