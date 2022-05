Ucrânia admite que avanços do exército russo podem obrigá-la a recuar do leste

Apoie o 247

ICL

247 - As forças ucranianas podem ter que recuar de seu último bolsão de rersistência na região de Lughansk para evitar serem capturadas, disse uma autoridade ucraniana, enquanto as tropas russas avançam no leste. A atual ofensiva russa mudou o ímpeto da operação militar iniciada em 24 de fevereiro último, informa a Reuters.

Uma retirada ucraniana pode aproximar a Rússia da realização do objetivo de capturar por completo as regiões de Lughansk e Donetsk, no leste da Ucrânia. As tropas do exército russo ganharam terreno nas duas áreas conhecidas conjuntamente como Donbass.

O governador de Lughansk, Serhiy Gaidai, disse que as tropas russas entraram em Sievierodonetsk, a maior cidade de Donbass ainda mantida pela Ucrânia. A autoridade local ainda afirma que as forças russas não seriam capazes de capturar a região de Lughansk "como analistas têm previsto".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Teremos força e recursos suficientes para nos defender. No entanto, é possível que para não sermos cercados tenhamos que recuar", disse Gaidai no Telegram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gaidai disse que 90% dos edifícios em Sievierodonetsk foram danificados com 14 arranha-céus destruídos no último bombardeio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Falando à televisão ucraniana, Gaidai disse que há cerca de 10.000 soldados russos baseados na região e que eles estão "tentando obter ganhos em qualquer direção que puderem".

Ele disse que várias dezenas de equipes médicas estavam em Sievierodonetsk, mas que enfrentavam dificuldades para chegar aos hospitais por causa do bombardeio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Reuters diz que não pôde verificar as informações de forma independente.

O presidente Volodymyr Zelenskiy disse que a Ucrânia está protegendo sua terra "tanto quanto nossos recursos de defesa atuais permitem". Ele ainda acha que é possível evitar a queda de Donbass. "Se os ocupantes pensam que Lyman e Sievierodonetsk serão deles, estão errados. Donbass será ucraniano", disse Zelensky em um discurso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE