Ucrânia afirma ter matado segundo general russo

Rússia não confirmou a informação do Departamento de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia

Reuters - A inteligência militar da Ucrânia disse nesta terça-feira que as forças ucranianas mataram um general russo perto da cidade sitiada de Kharkiv, o segundo comandante militar de alto escalão russo a morrer na invasão.

O Major General Vitaly Gerasimov, primeiro comandante adjunto do 41º Exército da Rússia, foi morto na segunda-feira, disse o chefe do Departamento de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia em comunicado.

O Ministério da Defesa da Rússia não pôde ser imediatamente contatado para comentários. A Reuters não pôde verificar o relato.

Outro general russo, Andrei Sukhovetsky, também comandante adjunto do 41º Exército, teria sido morto, segundo relatos, no final de fevereiro.

A Ucrânia diz que suas forças já mataram mais de 11.000 soldados russos. A Rússia confirmou cerca de 500 baixas.

Nenhum dos lados divulgou informações sobre baixas ucranianas.

