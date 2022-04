Ucrânia anuncia controle sobre a região de Kiev

Apoie o 247

ZAPORIZHZHIA, Ucrânia, (Reuters) - A Ucrânia disse neste sábado que recuperou todas as áreas ao redor de Kiev, reivindicando o controle total da região da capital pela primeira vez desde que a Rússia lançou a invasão.

À medida que as forças russas se reagrupavam para as batalhas no leste, as áreas ao norte de Kiev estavam repletas de tanques russos destruídos. O conselheiro presidencial da Ucrânia, Okeksiy Arestovych, disse que suas tropas retomaram mais de 30 cidades e vilarejos desde que a Rússia se retirou da área nesta semana.

A Rússia descreveu sua retirada de forças perto de Kiev como um gesto de boa vontade nas negociações de paz, que foram convocadas pela última vez na sexta-feira. A Ucrânia e seus aliados dizem que a Rússia foi forçada a mudar seu foco para o leste da Ucrânia depois de sofrer pesadas perdas perto de Kiev.

Desde o envio de tropas em 24 de fevereiro no que chama de "operação especial" para desmilitarizar seu vizinho, a Rússia não conseguiu capturar uma única grande cidade e, em vez disso, sitiou áreas urbanas, desarraigando um quarto da população da Ucrânia.

A vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Hanna Malyar, escreveu no Facebook que "toda a região de Kiev está liberada do invasor". Não houve comentários russos imediatos sobre a alegação, que a Reuters não pôde verificar imediatamente.

Os vilarejos ao redor da capital carregam cicatrizes de cinco semanas de intensos combates nos quais milhares foram mortos.

Na aldeia de Nova Basan, entre as retomadas pelas forças ucranianas, o corpo de um homem jazia ao lado da carcaça de um carro. Uma mulher chorou quando os homens trouxeram um caixão para remover o corpo.

O vilarejo mostrava sinais de intensos combates, com prédios desmoronados e destroços de tanques e veículos blindados espalhados pelo local. Outro cadáver, aparentemente de um soldado russo, estava perto de um veículo blindado destruído.

Ambos os lados descreveram as conversas realizadas esta semana em Istambul e por link de vídeo como "difíceis".

Mas um negociador ucraniano disse que a Rússia indicou que os rascunhos do tratado de paz foram avançados o suficiente para permitir conversas diretas entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy.

"Eles (os russos)... confirmaram nossa tese de que os documentos preliminares foram trabalhados o suficiente para permitir consultas diretas entre os líderes dos dois países", disse o negociador David Arakhamia à TV ucraniana, segundo a Interfax Ucrânia.

Não houve comentários imediatos da Rússia, que não fez menção a nenhuma dessas negociações.

FUGINDO DE MARIUPOL

Entre os mortos perto de Kiev estava Maksim Levin, um fotógrafo e cinegrafista ucraniano que trabalhava para um site de notícias local e era colaborador de longa data da Reuters. consulte Mais informação

Seu corpo foi encontrado em uma vila ao norte de Kiev em 1º de abril, disse o site de notícias LB.ua, onde ele trabalhava, no sábado.

No leste, um comboio da Cruz Vermelha estava novamente tentando evacuar civis do porto sitiado de Mariupol depois de abandonar uma tentativa na sexta-feira por questões de segurança. Mas não era esperado que chegasse ao porto até pelo menos domingo.

Dezenas de milhares de civis ficaram presos com pouco acesso a comida e água em Mariupol, o principal alvo da Rússia na região de Donbass, no sudeste da Ucrânia.

Alguns civis que escaparam de Mariupol e chegaram a Zaporizhzhia disseram que soldados russos os pararam repetidamente para verificar a presença de combatentes ucranianos enquanto fugiam. consulte Mais informação

"Eles despiram os homens, procuraram tatuagens", disse Dmytro Kartavov, um construtor de 32 anos, acrescentando que as tropas prestaram atenção especial aos joelhos dos homens.

"Eu trabalho, faço reparos, naturalmente meus joelhos - são joelhos que trabalham. Dizem - (você) escalou trincheiras, cavou e coisas do gênero."

O porta-voz do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Ewan Watson, disse que seu comboio partiu da cidade de Zaporizhzhia, a cerca de 200 quilômetros de Mariupol, e passaria a noite no caminho.

ATAQUES DE MÍSSEIS

O papa Francisco chegou o mais perto que ele ainda tem de criticar Putin pela invasão. Ele não nomeou o presidente russo, mas disse que um "potentado" está fomentando conflitos por interesses nacionalistas.

"Mais uma vez, algum potentado, tristemente apanhado em reivindicações anacrônicas de interesses nacionalistas, está provocando e fomentando conflitos, enquanto as pessoas comuns sentem a necessidade de construir um futuro que será compartilhado ou não será", disse ele durante uma visita para Malta. consulte Mais informação

Autoridades ucranianas relataram ataques com mísseis em várias partes do país.

Na região centro-sul do Dnipro, um foguete russo atingiu uma linha férrea, danificando gravemente os trilhos e suspendendo o tráfego de trens, disseram autoridades ucranianas. Mais cedo, mísseis russos atingiram as cidades centrais da Ucrânia de Poltava e Kremenchuk, disse Dmitry Lunin, chefe da região de Poltava.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que seus mísseis desativaram aeródromos militares em Poltava e Dnipro. Mais tarde, disse que suas forças atingiram 28 instalações militares ucranianas em todo o país, incluindo dois depósitos de foguetes e armas de artilharia e munição.

Os militares ucranianos também relataram ataques aéreos russos nas cidades de Severodonetsk e Rubizhne, na região de Luhansk.

VENDAS DE ÁLCOOL EM KYIV

Em Kiev, as pessoas começaram a comprar álcool novamente depois que o prefeito Vitali Klitschko relaxou uma proibição de um mês.

Olena, uma psicóloga que estava comprando cerveja em um supermercado, disse que isso não significava que as pessoas haviam esquecido a guerra.

"Estamos apenas apoiando nosso país dessa maneira. Ninguém ficará melhor se estivermos deprimidos, sem fazer nada", disse ela.

"Estou feliz porque há duas semanas estou andando por aí pensando 'quero uma cerveja'", disse ela, sorrindo.

