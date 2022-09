Ucrânia ataca Brasil, Venezuela e Uruguai após referendos: "criminosos"

Apoie o 247

247 - A Ucrânia rotulou Brasil, Venezuela e Uruguai de "criminosos" por terem supostamente enviado observadores aos referendos realizados em áreas controladas pela Rússia.

"Parceiros no crime também são criminosos", diz um comunicado divulgado pelo Ministério da Reintegração dos Territórios Ocupados Temporariamente da Ucrânia, ameaçando punir observadores independentes que participaram dos plebiscitos de adesão à Rússia, segundo informações do site HispanTV.

Kiev também menciona Belarus, Togo, África do Sul, Egito e Síria.

No entanto, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirma que não há registro de observador designado ou representante oficial do governo brasileiro para os referendos. O governo uruguaio também negou ter enviado um representante oficial.

Nos referendos, os moradores das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk e das regiões de Kherson e Zaporizhia, que juntas representam cerca de 18% do território da Ucrânia, votaram para se juntar à Rússia e deixar a Ucrânia.

A nota concluiu alertando que “todo mundo que ousa ceder aos criminosos se torna um criminoso! Não há como fugir da responsabilidade!”.

