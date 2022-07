Ucrânia: Bolsonaro se defende de críticas por neutralidade e diz estar "do lado da paz"

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro se defendeu das críticas do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e de seus defensores, que veem a posição de neutralidade do Brasil em relação à guerra no país do Leste Europeu negativamente.

Na segunda-feira, 18, Bolsonaro e Zelensky conversaram pela primeira vez desde o início da operação militar russa na Ucrânia. Durante a conversa, o ucraniano pediu que Brasília aplicasse sanções contra a Rússia, o que o Itamaraty rejeita. Em entrevista à Globo posteriormente, Zelensky afirmou: "Preciso de uma posição do Brasil".

“Apanhei muito porque fui para a Rússia. (Dizem) ‘Tem que estar do lado da Ucrânia…’. Estou do lado da paz. Se eu tivesse como resolver a guerra, já teria resolvido", disse Bolsonaro nesta quarta-feira, 20, em referência a sua visita a Moscou em 15 de fevereiro.

