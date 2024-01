Ucrânia confirma ataque em grande escala de mísseis vindos da Rússia

Apoie o 247

247 - As autoridades ucranianas confirmaram que o país enfrentou múltiplas ameaças de mísseis vindos da Rússia nesta segunda-feira (8). De acordo com o governo ucraniano, o número de vítimas já atinge pelo menos três.



O prefeito da cidade de Kryvyi Rih, no sul da Ucrânia, Oleksandr Vilkul, expressou em seu canal no Telegram que "o inimigo está atacando de forma agressiva as cidades pacíficas". Foi informado que mais de 15 mil residentes estavam sem energia, além do corte do transporte elétrico local.



Como levando pelo Metrópoles , autoridades locais de Belgorod, cidade russa próxima à fronteira com a Ucrânia, afirmaram ter recebido "1.300 solicitações" para evacuar crianças para campos escolares fora da cidade, dado a possibilidade de retaliação do país vizinho.



A cidade tem sido alvo de crescentes ataques ucranianos nas últimas semanas. Na manhã de segunda-feira, o Ministério da Defesa russo anunciou que suas forças haviam "interceptado" um míssil ucraniano sobre a região de Belgorod.

