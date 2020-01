Ucrânia considera hipótese de terrorismo para queda de avião

Autoridades ucranianas consideram ataque terrorista, disparo de míssil terra-ar e falha no motor principais versões da queda do voo PS752 no Irã edit

247 - A Ucrânia considera um ataque terrorista como uma das causas da queda do avião, que resultou na morte de 176 pessoas, após decolagem no Irã.

"Diferentes versões da queda do avião estão sendo estudadas, sendo as principais o abate por um míssil terra-ar, inclusive por um míssil Tor, uma vez que informação sobre a presença de destroços de um míssil russo próximo ao local da catástrofe aérea já surgiu na Internet, choque com um drone ou outro objeto voador, falha e explosão do motor por razões técnicas e uma explosão dentro da aeronave como resultado de um ataque terrorista", declarou o secretário de Segurança Nacional da Ucrânia, Aleksei Danilov, segundo o portal Tsenzor.net.

Ainda de acordo com Danilov, o envio de uma comissão investigadora ucraniana para o local do acidente está sendo acertado com as autoridades iranianas. O objetivo seria buscar destroços de um míssil antiaéreo, informa o site Sputnik.

A Ucrânia também tem empregado esforço diplomático para maior participação nas investigações encolvendo as caixas-pretas da aeronave.

Anteriormente, um documento elaborado por autoridades iranianas disse que o avião pegou fogo antes de se chocar com o solo.