247 - O governo da Ucrânia fez um convite ao ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para visitar Kiev e obter uma compreensão direta da realidade da agressão russa. De acordo com o UOL, essa iniciativa ocorreu após Lula receber o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, na segunda-feira (17), com o objetivo de promover uma mediação internacional na guerra da Ucrânia. No domingo, Lula havia afirmado que o Ocidente estava contribuindo para a continuidade do conflito.

As ações de Lula têm gerado repercussão internacional, com o governo dos Estados Unidos acusando o Brasil de estar "papagueando a propaganda russa e chinesa sem observar os fatos em absoluto". No entanto, Lula tem reiterado que sua intenção é promover uma iniciativa de paz na região.

A visita proposta pelo governo ucraniano visa proporcionar a Lula uma compreensão direta da situação enfrentada pela Ucrânia diante da agressão russa. Essa iniciativa evidencia a busca de diálogo e mediação para solucionar o conflito e promover a paz na região. A repercussão internacional das ações de Lula demonstra a complexidade do cenário geopolítico e a importância do diálogo entre as nações para buscar soluções pacíficas para crises internacionais.

