Ucrânia corta relações com a Coreia do Norte por reconhecimento das repúblicas do Donbass

No início da crise na Ucrânia em 2014, os laços entre as duas nações se azedaram depois que Pyongyang reconheceu a reunificação da Crimeia com a Rússia

Sputnik - A Ucrânia rompeu relações com a Coreia do Norte devido ao reconhecimento diplomático de Pyongyang das repúblicas de Donbass.

"Consideramos esta decisão uma tentativa de Pyongyang de minar a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, uma violação grosseira da Constituição ucraniana, da Carta das Nações Unidas e das normas e princípios fundamentais do direito internacional", disse o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia em comunicado.

Enfatizando que Kiev considera o reconhecimento da RPDC das repúblicas do Donbass "nulo e sem efeito", o Ministério das Relações Exteriores indicou que "em resposta a um ato tão hostil, a Ucrânia anuncia o rompimento das relações diplomáticas com a República Popular Democrática da Coreia".

O Ministério das Relações Exteriores acrescentou que, de qualquer maneira, seus contatos políticos e econômicos com Pyongyang foram limitados devido às sanções impostas contra a nação asiática.

Em suas próprias observações sobre o reconhecimento, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, atacou Moscou, alegando que a Rússia havia pressionado a Coreia do Norte para influenciar sua decisão, e que isso "fala mais sobre a toxicidade de Moscou do que a de Pyongyang".

"A Rússia não tem mais aliados no mundo, exceto países que dependem dela financeira e politicamente, e o nível de isolamento da Rússia em breve será igual ao da RPDC", disse Kuleba.

O ministro das Relações Exteriores não deu detalhes sobre a suposta "dependência" da Coreia do Norte em relação a Moscou. A China é conhecida por ser o maior parceiro comercial de Pyongyang, e a RPDC mantém uma política externa estritamente independente e sem bloco, a ponto de se recusar a se juntar à maioria das principais instituições internacionais dominadas pelo Ocidente, como o Fundo Monetário Internacional, o World Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio.

A Ucrânia estabeleceu relações diplomáticas com a Coreia do Norte em janeiro de 1992, poucas semanas após o colapso da União Soviética. No início da crise na Ucrânia em 2014, os laços entre as duas nações se azedaram depois que Pyongyang reconheceu a reunificação da Crimeia com a Rússia. Em outubro de 2014, a Coreia do Norte emitiu um novo atlas político do mundo marcando a península como território russo.

Em 2017, Kiev foi pega em um escândalo internacional depois que a inteligência dos EUA relatada pelo New York Times implicou empresas de defesa ucranianas, incluindo as lendárias agências de design Yuzhmash e Yuzhnoye da era soviética, na venda de tecnologia avançada de motores de foguete para Pyongyang. Mais tarde, essa tecnologia foi usada pela RPDC para desenvolver um míssil de longo alcance com capacidade nuclear que pode atingir os Estados Unidos continentais. Kiev negou categoricamente as alegações na época. No entanto, em 2018, Dmitry Kiku, membro de uma equipe de especialistas das Nações Unidas em sanções à Coreia do Norte, disse que Kiev "confirmou" à ONU "que os motores de foguete norte-coreanos provavelmente contêm elementos fabricados na Ucrânia".

A Ucrânia tornou-se o oitavo membro das Nações Unidas sem relações com a RPDC, juntando-se a Argentina, Botswana, Jordânia, Iraque, Malásia, Emirados Árabes Unidos e Chile.

