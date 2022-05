Ucrânia divulga imagens de suposto ataque de drones a barcos de patrulha russos

Segundo o Ministério de Defesa da Ucrânia, embarcações do tipo Raptor teriam sido destruídas durante o ataque edit

247 - O Ministério da Defesa da Ucrânia divulgou imagens que mostram um suposto ataque feito por drones a dois barcos de patrulha russos nas proximidades da lha da Cobra, no Mar Negro. Segundo as forças ucranianas, as embarcações teriam sido destruídas.

A Ucrânia afirmou nesta segunda-feira (2) que seus drones afundaram dois barcos de patrulha russos perto da Ilha da Cobra, no Mar Negro.”O Comandante-em-Chefe das Forças Armadas da Ucrânia, General Valery Zaluzhny: dois barcos Raptor russos foram destruídos na madrugada de hoje perto da Ilha da Cobra”, postou o ministério ucraniano nas redes sociais.

Os barcos Raptor são utilizados em missões de patrulha, embarque e desembarque e podem levar até três tripulantes e 20 passageiros e são equipados com metralhadoras.As embarcações teriam sido atingidas por drones Bayraktars, produzidos pela Turquia.

Confira as imagens divulgadas pelo Ministério de Defesa da Ucrânia

💬Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний:



Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу Раптор.



Працює #Байрактар.

Разом до Перемоги!🇺🇦 pic.twitter.com/3wxlwjDtdx

