Ucrânia diz que conversas 'conflituosas’ com Rússia avançam enquanto EUA e aliados planejam mais sanções

Reuters - As negociações entre a Ucrânia e a Rússia são conflituosas, mas avançam, disse o presidente Volodymyr Zelensky nesta quarta-feira (23), enquanto as potências ocidentais planejam anunciar mais sanções contra o Kremlin em meio ao agravamento da crise humanitária.

Intensos ataques aéreos russos estão transformando a sitiada Mariupol nas "cinzas de uma terra morta", disse o governo municipal da cidade nesta terça-feira, enquanto lutas de rua e bombardeios aconteciam na cidade portuária.

Acredita-se que centenas de milhares estejam presos dentro de prédios, sem acesso a comida, água, energia ou calor.

Forças russas e unidades separatistas apoiadas pela Rússia tomaram cerca de metade da cidade portuária, que normalmente abriga cerca de 400 mil pessoas, disse a agência de notícias russa RIA, citando um líder separatista.

Mas em um discurso de manhã cedo, nesta quarta-feira, Zelensky deu esperança para as negociações, que renderam pouco desde o início do conflito em 24 de fevereiro.

"É muito difícil, as conversações às vezes são de confronto", disse ele. "Mas passo a passo estamos avançando."

Mariupol se tornou o foco da guerra que eclodiu quando Putin enviou suas tropas pela fronteira no que ele chama de "operação militar especial" para desmilitarizar a Ucrânia e substituir sua liderança pró-ocidente.

A cidade portuária fica no Mar de Azov e sua captura permitiria à Rússia ligar áreas no leste ocupadas por separatistas pró-Rússia com a península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014.

As nações ocidentais planejam aumentar a pressão sobre o Kremlin.

Ao lado de líderes europeus, espera-se que o presidente dos EUA, Joe Biden, anuncie novas sanções contra a Rússia e novas medidas para endurecer as existentes quando visitar Bruxelas nesta semana.

Os Estados Unidos estão preparando sanções a mais de 300 membros da câmara baixa do parlamento russo a serem anunciadas na quinta-feira, segundo o The Wall Street Journal, que citou autoridades não identificadas e documentos internos.

"Nenhuma decisão final foi tomada sobre quem vamos sancionar e quantos vamos sancionar", disse um porta-voz da Casa Branca.

"Teremos medidas de sanções adicionais para anunciar que serão lançadas em conjunto com nossos aliados na quinta-feira, quando o presidente tiver a oportunidade de falar com eles".

A viagem de Biden à Europa também deve incluir um anúncio sobre uma ação conjunta para aumentar a segurança energética no continente, que é altamente dependente do gás russo, e uma visita à Polônia para mostrar solidariedade ao vizinho da Ucrânia.

Os Estados Unidos e seus aliados ocidentais também estão avaliando se a Rússia deve permanecer entre as principais economias do Grupo dos Vinte (G20), disseram fontes à Reuters.

