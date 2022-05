Ucrânia diz que Hungria quer seu território

Alexey Danilov, secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, disse ainda: "isso nunca vai acontecer. A vitória com certeza será nossa" edit

247, com RT - Budapeste foi informada do ataque russo com antecedência e esperava tomar uma parte do território da Ucrânia para si mesma, afirmou um alto funcionário do governo em Kiev na segunda-feira, acrescentando que haverá “consequências” para a Hungria.

A Hungria “fala abertamente sobre sua cooperação com a Rússia. Mais do que isso, foi avisado antecipadamente pelo Putin de que nosso país seria atacado”, disse Alexey Danilov, secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia (NSDC). Ele estava respondendo se a Hungria poderia bloquear a admissão da Ucrânia na Otan.

A Hungria “achou que poderia pegar parte do território”, acrescentou Danilov. “Isso nunca vai acontecer. A vitória com certeza será nossa. E sobre a Hungria, que se comportou assim, veremos quais serão as consequências para este país.”



A princípio, essa era uma referência à Transcarpatia -- uma região no oeste da Ucrânia com cerca de 150.000 habitantes étnicos húngaros -- que havia sido motivo de disputa entre a Tchecoslováquia, a Hungria e a União Soviética ao longo do século XX.

