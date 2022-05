Ucrânia diz que não vê sinais de fim do conflito

Apoie o 247

ICL

247 - A Ucrânia diz que não vê perspectiva para fim do conflito com a Rússia a curto prazo. "No momento, não há sinais de que o Kremlin [governo russo] pretenda acabar com a guerra na Ucrânia em um futuro próximo", declarou o setor de inteligência militar do país, informa o UOL.

Por sua vez, o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, disse que a "operação militar especial" "está se desenvolvendo de acordo com o planejado".

O secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), António Guterres, também disse que não enxerga uma negociação de paz entre Rússia e Ucrânia no presente momento. "Não vejo isso no futuro imediato. Mas posso dizer uma coisa. Nunca desistiremos", disse.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que Moscou não quer uma guerra na Europa, mas que países do Ocidente vinham torcendo pela derrota russa no confronto com a Ucrânia. "Tire suas próprias conclusões", acrescentou.

Combatentes que estão abrigados na usina siderúrgica de Azovstal, em Mariupol, disseram que o complexo foi alvo de ao menos 38 ataques das forças russas desde a terça-feira. Os bombardeios da Rússia foram confirmados pelo Ministério da Defesa da Ucrânia.

A vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Hanna Maliar, admitiu que o país não tem condições de retirar as forças russas de Mariupol.

