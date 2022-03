Ucrânia diz que pagará recompensa de até US$ 1 mi por caças russos capturados na guerra

Apoie o 247

247 - A fabricante de armas estatal ucraniana Ukroboronprom usou as redes sociais para anunciar que pagará até US$ 1 milhão por aeronaves russas roubadas ou capturadas por cidadãos ucraniannos e que estejam em condições de funcionamento. A mensagem destaca, ainda, que os pilotos russos que desertarem receberão a cidadania ucraniana.

Ainda conforme a postagem, os maiores valores serão pagos em troca de caças russos. Já a recompensa prometida por helicópteros militares capturados em condições de funcionamento é de US$ 500 mil.

“Atenção! De acordo com a decisão do diretor geral Yuri Gusev, a Ukroboronprom está pronta para pagar bônus pelos aviões de combate roubados dos ocupantes! US$ 1.000.000 para uma aeronave sequestrada ou troféu em funcionamento .500.000 dólares americanos por um helicóptero capturado em funcionamento. Aos pilotos da Federação Russa, prontos para participar do programa, garantimos a emissão da cidadania de um país livre!”, diz a postagem da Ukroboronprom no Facebook.

