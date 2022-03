Ucrânia e Estados Unidos têm pouca esperança em avanço imediato nas negociações com a Rússia

O presidente turco, Tayyip Erdogan, deu as boas-vindas às delegações de ambos os lados dizendo que "parar esta tragédia" estava nas mãos deles edit

Reuters - Sirenes alertando para ataques aéreos soaram em toda a Ucrânia antes do amanhecer desta terça-feira (29), quando negociadores ucranianos e russos se reúnem na Turquia para as primeiras conversas cara a cara depois de três semanas, com Kiev buscando um cessar-fogo sem comprometer território ou soberania.

O presidente turco, Tayyip Erdogan, deu as boas-vindas às delegações de ambos os lados dizendo que "parar esta tragédia" era com eles.

A televisão ucraniana informou que as negociações começaram com "uma recepção fria" e nenhum aperto de mão entre as delegações.

A Ucrânia e os Estados Unidos têm pouca esperança em um avanço imediato. Mas a retomada das conversas cara a cara é um primeiro passo importante para o cessar-fogo.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse sobre as negociações na Turquia: "Não estamos negociando pessoas, território ou soberania".

"O programa mínimo serão questões humanitárias, e o programa máximo é chegar a um acordo sobre um cessar-fogo", disse ele em rede nacional.

Um alto funcionário do Departamento de Estado dos EUA disse que o presidente russo, Vladimir Putin, não parecia pronto para fazer concessões para acabar com a guerra. consulte Mais informação

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que as negociações até agora não produziram nenhum progresso substancial, mas é importante que continuem.

