Ucrânia e Rússia assinarão acordo sobre exportação de grãos, diz Turquia

247 - Ancara informou que um acordo para viabilizar o transporte de grãos ucranianos armazenados em portos do Mar Negro será assinado nesta sexta-feira, 21, por representantes de Kiev e Moscou.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que viabilizou as negociações, e o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, participarão da assinatura, de acordo com o comunicado do porta-voz de Erdogan.

Embora Ancara não tenha fornecido detalhes sobre o acordo, Kiev exigiu garantias de que as forças russas não atacarão seus portos após a desminagem do Mar Negro. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia falou anteriormente sobre exigir que as sanções fossem relaxadas em troca da reabertura dos portos. (Com informações da Bloomberg).

