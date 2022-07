Ucrânia e Rússia avançam nas negociações sobre exportação de grãos, diz Zelensky

Apoie o 247

Xinhua - Ucrânia e Rússia avançaram nas negociações sobre exportação de grãos em Istambul, que também envolveram representantes da Turquia e das Nações Unidas, disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, nesta quarta-feira.



"A delegação ucraniana me informou que há algum progresso. Vamos concordar com os detalhes com o secretário-geral da ONU nos próximos dias", disse Zelensky, segundo seu serviço de imprensa.



A Ucrânia está fazendo esforços significativos para restaurar o fornecimento de alimentos para o mercado global, disse ele.



No início do dia, delegações da Ucrânia, Rússia e Turquia se reuniram com uma delegação da ONU em Istambul para encontrar maneiras de exportar grãos ucranianos dos portos ucranianos do Mar Negro para o mercado global.

