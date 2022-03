Ucrânia e Rússia fecham acordo de cessar-fogo de 12 horas para hoje

Apoie o 247

247 - As Forças Armadas da Ucrânia e da Rússia concordaram com um cessar-fogo de 12 horas para que os cidadãos possam ser evacuados das cidades ucranianas por corredores humanitários. O horário acordado para que a população saia dos municípios onde se encontra das 9h às 21h, no horário local (4h às 16h, no horário de Brasília).

Como o novo cessar-fogo, seis rodadas de evacuação de civis foram reabertas na expectativa do governo da Ucrânia de que 10 cidades pudessem ser atendidas por corredores, informa o UOL.



