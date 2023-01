Ucrânia espera começar a usar tanques ocidentais na primavera

Apoie o 247

TASS - As forças armadas ucranianas provavelmente começarão a usar tanques ocidentais no campo de batalha na primavera, disse o ministro da Defesa do país, Alexey Reznikov, em entrevista ao canal de televisão canadense CBC no domingo.

"Espero que comecemos a usá-los provavelmente na primavera", disse ele. Segundo o ministro, os militares ucranianos pretendem formar pelo menos dois batalhões de tanques com os suprimentos prometidos pelos países ocidentais, que serão usados "para continuar a contra-ofensiva".

Reznikov expressou esperança de que os países ocidentais continuem a fornecer tanques para Kiev no futuro. Ele disse que as promessas dos tanques "não são o fim da história, são apenas o começo da história".

Em 25 de janeiro, as autoridades americanas anunciaram sua intenção de entregar 31 tanques M1 Abrams a Kiev. Por sua vez, a Alemanha disse que enviaria 14 tanques Leopard 2 dos estoques do país e permitirá que outras nações reexportem os veículos militares blindados. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, disse, de acordo com um relatório do Focus Online em 26 de janeiro, que os tanques Leopard 2 seriam enviados para a Ucrânia antes do final de março.

Em 25 de janeiro, a Noruega e a Eslováquia também expressaram sua intenção de enviar tanques para Kiev. Anteriormente, a decisão de fornecer tanques à Ucrânia foi anunciada pelas autoridades do Reino Unido, Polônia e França.

