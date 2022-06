Ucrânia ignora ultimato russo por rendição em Severodonetsk

Apoie o 247

Reuters - A Ucrânia ignorou um ultimato russo para entregar a cidade de Severodonetsk, no leste, nesta quarta-feira (15), enquanto ministros da Defesa da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se reuniam em Bruxelas para discutir o envio de mais armas pesadas para reabastecer os estoques cada vez menores de Kiev.

A Rússia havia dito às forças ucranianas escondidas em uma fábrica de produtos químicos na cidade destruída para interromper a "resistência sem sentido e depor armas" a partir da manhã de quarta-feira, pressionando na batalha pelo controle do leste da Ucrânia.

Os planos anunciados por Moscou para abrir um corredor humanitário para civis presos na fábrica foram interrompidos por bombardeios ucranianos, disseram separatistas apoiados pela Rússia, segundo a agência de notícias RIA. Os separatistas planejavam levar os civis para o território sob seu próprio controle.

A Ucrânia diz que mais de 500 civis estão presos junto com soldados dentro da fábrica química Azot, onde suas forças resistem durante semanas ao bombardeio russo que reduziu grande parte de Sievierodonetsk a ruínas.

O prefeito de Sievierodonetsk, Oleksandr Stryuk, disse após o término do prazo da manhã que as forças russas estavam tentando invadir a cidade de várias direções, mas as forças ucranianas continuaram a defendê-la.

"Estamos tentando empurrar o inimigo para o centro da cidade", afirmou ele na televisão, sem se referir ao ultimato. "Esta é uma situação em andamento com sucessos parciais e recuos táticos."

"As rotas de fuga são perigosas, mas existem algumas", disse ele.

Serhiy Gaidai, governador da região de Luhansk onde está situada Sievierodonetsk, disse que o Exército está defendendo a cidade e mantendo as forças russas fora de Lysychansk, a cidade gêmea controlada pela Ucrânia na margem oposta do rio Siverskyi Donets.

"No entanto, os russos estão próximos e a população está sofrendo e as casas estão sendo destruídas", postou ele online pouco antes do prazo dado pela Rússia.

Luhansk é uma das duas províncias do leste que Moscou reivindica em nome de representantes separatistas. Juntas, elas formam Donbas, uma região industrial ucraniana onde a Rússia tem concentrado seu ataque depois de não ter conquistado a capital da Ucrânia, Kiev, em março.

A inteligência britânica informou que os combatentes da fábrica química podem sobreviver no subsolo e que as forças russas provavelmente permaneceriam focadas neles.

Mas as forças ucranianas no front oriental estavam exaustas e em menor número, disse o ministro da Defesa britânico, Ben Wallace.

A Reuters não pôde verificar imediatamente os relatos do campo de batalha.

