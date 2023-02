Ucrânia intensifica preparativos para invasão da Transnístria, diz ministério da Defesa da Rússia

Apoie o 247

(Sputnik) - A Ucrânia intensificou os preparativos para a invasão da Transnístria, o que representa uma ameaça para as forças de paz russas. Os militares russos responderão a isso de maneira adequada, disse o Ministério da Defesa da Rússia na quinta-feira.



"O regime de Kiev intensificou os preparativos para a invasão da República Pridnestroviana da Moldávia. Conforme relatado anteriormente, esta provocação das forças armadas ucranianas será realizada em resposta à suposta ofensiva das tropas russas partindo do território da Transnístria", disse o comunicado.



A Rússia atualmente vê um acúmulo significativo de tropas ucranianas na fronteira com a Transnístria, de acordo com o ministério.



"A Rússia atualmente vê um acúmulo significativo de pessoal e equipamento militar de unidades ucranianas perto da fronteira ucraniana-Pridnestrovian, a implantação de artilharia em posições de tiro, bem como um aumento sem precedentes nos vôos de aeronaves não tripuladas das forças armadas da Ucrânia sobre o território da Transnístria", disse o ministério.



As ações da Ucrânia representam uma ameaça direta ao contingente de manutenção da paz da Rússia na república, então os militares russos fornecerão uma reação adequada a esta provocação.



"A implementação da provocação planejada pelas autoridades ucranianas representa uma ameaça direta ao contingente de manutenção da paz russo legalmente implantado na Transnístria. As forças armadas russas responderão adequadamente à próxima provocação do lado ucraniano", enfatizou o ministério.

Nesta sexta-feira, Moscou avisou que qualquer ação que ameace russos e as forças de paz na região será tida como um ataque direto à Rússia.

