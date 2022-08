Ucrânia nega envolvimento em atentado a bomba que matou filha de filósofo russo antiocidental

Apoie o 247

247 - A Ucrânia negou envolvimento no atentado que resultou na morte de Daria Dugina, filha do filósofo russo Alexander Dugin, conhecido por sua postura antiocidental e "neoeurasiana". Daria morreu na explosão do carro que conduzia na região de Moscovo, na noite do sábado (20).

"Sublinho que a Ucrânia nada tem a ver com isto, porque não somos um Estado criminoso como a Federação Russa e não somos um Estado terrorista", disse o conselheiro presidencial ucraniano Mikhail Podoliak, de acordo com a agência espanhola de notícias EFE.

Segundo Podoliak, a Rússia começou a "desintegrar-se internamente" e vários grupos estão em uma disputa pelo poder. As declarações foram feitas após o líder de Donetsk, Denis Pushilin, culpar "terroristas do regime ucraniano" pelo ataque. "Numa tentativa de eliminar Alexander Dugin, os terroristas do regime ucraniano mataram a sua filha", escreveu Pushilin em uma rede social.

Daria Dugina foi incluída nas listas de sanções do Reino Unido em julho deste ano. Aleksandr Dugin foi sancionado pela União Europeia, pelos EUA e pelo Canadá em 2014 e 2015.

