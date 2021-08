Ucrânia oferece seu território para instalar sistemas antiaéreos dos EUA

Relações militares cada vez mais intensas entre país do Leste europeu e os EUA constituem ameaça à Rússia edit

247 - A Ucrânia propôs nesta quarta-feira (10) implantar sistemas de defesa antiaérea dos Estados Unidos em seu território, em meio a queixas russas de uma perigosa aproximação do país norte-americano às suas fronteiras.

O vice-primeiro ministro ucraniano para questões de reintegração de territórios , Alexei Resnikov, considerou que é necessário expandir a defesa de seu país.

Para isso, deve-se buscar a instalação de meios de defesa antiaérea pelos Estados Unidos, mesmo que isto implique a chegada de forças terrestres adicionais daquele país, considerou Resnikov.

Além de especular sobre uma alegada intenção da Rússia de instalar armas nucleares na Crimeia, que voltou à jurisdição daquele país em março de 2014, o vice-primeiro-ministro ucraniano defendeu a aplicação de mais sanções a Moscou para impedir a conclusão do gasoduto Nord Stream 2.

O referido gasoduto, construído pela Rússia, em conjunto com um conglomerado de mais de uma dezena de empresas estrangeiras, transportará gás do gigante eurasiático para a Alemanha, através do mar Báltico. O trabalho está em 99% de sua execução, enfatizam os especialistas.

