Ucrânia pede apoio para 'fórmula da paz' à China, que reitera disposição a promover o diálogo com todas as partes

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

(Sputnik) - A China está pronta para continuar desempenhando um papel construtivo na assistência a uma solução política da crise na Ucrânia e mantém contato com todas as partes relevantes, incluindo Kiev, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, na terça-feira.

Na segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse à revista polonesa Uklad Sil que Kiev buscava um relacionamento mais dinâmico com a China, pois acredita que o país pode desempenhar um papel na resolução do conflito em andamento.

continua após o anúncio

'Acabei de explicar a posição da China sobre a crise ucraniana, cuja essência é promover a reconciliação e as negociações. A China está envolvida com todas as partes relevantes, incluindo a Ucrânia... A China está disposta a continuar a desempenhar um papel construtivo na promoção de um assentamento político da crise ucraniana', disse Mao em um briefing.

Ela acrescentou, comentando as observações de Kuleba, que Pequim estava pronta para trabalhar com Kiev para implementar 'o importante consenso alcançado pelos dois chefes de Estado e avançar no desenvolvimento das relações China-Ucrânia.'

continua após o anúncio

No domingo, assessores de segurança nacional de 83 países realizaram uma reunião antes do Fórum Econômico Mundial em Davos para discutir o plano de paz para a Ucrânia proposto por seu presidente, Volodymyr Zelenskyy. Na reunião, o chefe do gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, disse que Kiev lamentava que a China se mantivesse afastada das negociações sobre a 'fórmula de paz'.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que as conversas em Davos sobre a proposta de paz de Kiev eram inúteis sem a participação da Rússia.

continua após o anúncio

Zelensky revelou sua iniciativa de paz de 10 pontos em novembro de 2022. Ela incluía uma troca de prisioneiros de todos por todos com a Rússia, garantias de segurança para a Ucrânia e um retorno às fronteiras pré-2014.

Em fevereiro de 2023, a China divulgou um documento de 12 pontos intitulado 'Posição da China sobre o Assentamento Político da Crise na Ucrânia', que sublinha o respeito pela soberania de todos os países, a cessação das hostilidades e a retomada das negociações de paz entre Moscou e Kiev. Em maio, o enviado especial da China para a Eurásia, Li Hui, viajou para a Ucrânia, Polônia, França, Bélgica, Alemanha e Rússia para promover o plano de paz de Pequim para a Ucrânia.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: