Ucrânia pede indenização por abate de avião no Irã

Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, exigiu a punição dos responsáveis pelo abate de um avião ucraniano com 176 pessoas a bordo e o pagamento de indenizações por parte do Irã. "A Ucrânia insiste em um pleno reconhecimento de culpa. Esperamos do Irã que leve os culpados à Justiça, devolva os corpos, pague uma indemnização e publique um pedido de desculpas oficial", postou nas redes sociais edit