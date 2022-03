Ucrânia pede mais armas às potências ocidentais

Apoie o 247

Reuters - O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski pediu ao Ocidente que dê à Ucrânia tanques, aviões e mísseis para combater as forças russas. O governo ucraniano acusa a Rússia de atacar depósitos de combustível e alimentos do país.

Em um discurso na televisão no sábado, Zelenski exigiu que as potências ocidentais entreguem mais armas e equipamentos militares. Ele quer que a Otan envie aviões e tanques, alegando que os países ocidentais até agora deram à Ucrânia mísseis antitanque e antiaéreos, bem como armas pequenas e equipamentos de proteção, mas não ofereceram nenhuma blindagem pesada ou aviões.

"Já estamos esperando há 31 dias. Quem está no comando da comunidade euro-atlântica? Ainda é Moscou, por causa da intimidação?" - queixou-se o líder ucfaniano, sugerindo que os líderes ocidentais estavam retendo os suprimentos porque estavam com medo da Rússia.

O assessor do Ministério do Interior ucraniano, Vadym Denysenko, disse neste domingo (27) que a Rússia começou a destruir os centros ucranianos de armazenamento de combustível e alimentos, o que significa que o governo terá que dispersar os estoques de ambos em um futuro próximo.

O Ministério da Defesa russo, por sua vez, disse que seus mísseis destruíram no sábado um depósito de combustível e uma fábrica de reparos militares perto da cidade ocidental de Lviv, a apenas 60 quilômetros da fronteira polonesa.

Autoridades locais disseram que quatro mísseis atingiram a cidade, enviando nuvens de fumaça preta para o céu, em um raro ataque no oeste da Ucrânia, com grande parte dos combates desde o início da operação militar russa de 24 de fevereiro até agora focados nas regiões sul e leste e perto de a capital Kiev, no norte.

