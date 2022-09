Ucrânia pede mais armas ocidentais na nova etapa da guerra

Apoie o 247

247 - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu ao Ocidente que acelere as entregas de sistemas de armas à medida que as tropas ucranianas se movem para controlar uma grande faixa de território do nordeste.

As tropas ucranianas recapturaram dezenas de cidades em uma impressionante mudança no ímpeto do campo de batalha, informa a Reuters.

Um alto funcionário militar dos EUA disse que a Rússia cedeu em grande parte território perto de Kharkiv, no nordeste, e puxou muitas de suas tropas de volta para a fronteira.

Washington e seus aliados forneceram à Ucrânia bilhões de dólares em armas que, segundo Kiev, ajudaram a limitar os ganhos russos. Em um discurso em vídeo na noite de segunda-feira, Zelensky disse que a Ucrânia e o Ocidente devem fortalecer a cooperação para derrotar a Rússia.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que as forças ucranianas fizeram "progresso significativo" com o apoio ocidental.

"O que eles fizeram foi planejado de forma muito metódica e, claro, se beneficiou de um apoio significativo dos Estados Unidos e de muitos outros países para garantir que a Ucrânia tenha em suas mãos o equipamento necessário para processar essa contraofensiva", disse Blinken durante uma entrevista coletiva na Cidade do México.

Washington anunciou seu mais recente programa de armas para a Ucrânia na semana passada, incluindo munição para sistemas anti-foguetes HIMARS, e já havia enviado sistemas de mísseis terra-ar NASAMS à Ucrânia, capazes de derrubar aeronaves.

Zelensky disse que a Ucrânia recapturou cerca de 6.000 quilômetros quadrados de território, uma fatia da massa total de terra da Ucrânia de cerca de 600.000 quilômetros quadrados. O território recapturado é aproximadamente equivalente à área combinada da Cisjordânia e Gaza.

A Rússia assumiu o controle de cerca de um quinto da Ucrânia desde que suas tropas invadiram em 24 de fevereiro.

O presidente Vladimir Putin e seus altos funcionários ficaram em grande parte em silêncio diante da contraofensiva ucraniana.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, evitou na segunda-feira (12) a pergunta de um repórter sobre se Putin ainda tinha confiança na liderança militar.

"A operação militar especial continua. E continuará até que as metas originalmente estabelecidas sejam alcançadas", disse Peskov.

