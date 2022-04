Ucrânia pede mais armas para enfrentar nova ofensiva russa em Mariupol

Apoie o 247

247 - A Ucrânia pediu mais armas do Ocidente para ajudar a acabar com o cerco de Mariupol e afastar uma esperada ofensiva russa no leste.

A Rússia concentra forças na região de Donbass, no leste ucraniano para um novo ataque a Mariupol. Fontes russas afirmam que 80% da cidade portuária já se encontra sob seu controle.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fez nesta segunda-feira (11) novo apelo para que as potências ocidentais forneçam mais armas, informa a Reuters. "Ainda dependemos de suprimentos, de nossos parceiros. Infelizmente, não estamos recebendo tanto quanto precisamos para acabar com essa guerra mais rápido... Em particular, para levantar o bloqueio de Mariupol", disse ele.

A concentra na atual fase do conflito as suas atenções na região de Donbas, exigindo dos ucranianos que ceda o controle de toda a região. Capturar Mariupol permitiria que Moscou praticamente concluísse essa etapa da guerra.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que o governo da Ucrânia estava sendo instruído pelos Estados Unidos a semear evidências falsas de violência russa contra civis, apesar do que classificou como "medidas sem precedentes de Moscou para salvar civis".

"Os Estados Unidos, que têm muitos anos de experiência na organização de provocações com vítimas humanas, continuam sua campanha para criar e promover 'evidências' falsas", disse o ministério.

