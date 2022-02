Ucrânia pede que Turquia feche a passagem de navios russos nos estreitos de Bósforo e Dardanelos

Apoie o 247

Reuters - A Ucrânia pediu à Turquia que feche os estreitos de Bósforo e Dardanelos para navios russos, disse o embaixador da Ucrânia em Ancara nesta quinta-feira, depois que a Rússia lançou ataques aéreos e terrestres contra seu vizinho.

Sob a Convenção Internacional de Montreux, a Turquia, membro da OTAN, tem controle sobre a passagem de navios entre o Mediterrâneo e o Mar Negro, tornando-se um jogador potencialmente chave em qualquer conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia.

No início deste mês, seis navios de guerra russos e um submarino transitaram pelos estreitos de Dardanelos e Bósforo, na Turquia, até o Mar Negro para o que Moscou chamou de exercícios navais perto das águas da Ucrânia. consulte Mais informação

Aqui estão os detalhes do pacto e poderes de supervisão que concede à Turquia, vizinha da Rússia, Ucrânia, Romênia, Bulgária e Geórgia no Mar Negro:

PODERES DA TURQUIA

Sob o acordo de 1936, a Turquia tem controle sobre o Bósforo e Dardanelos e o poder de regular o trânsito de navios de guerra navais. Também garante a livre passagem de navios civis em tempo de paz e restringe a passagem de navios não pertencentes a países do Mar Negro.

Em tempo de guerra, ou quando ameaçada de agressão, a Turquia está autorizada a fechar o estreito a todos os navios de guerra estrangeiros. Também pode recusar o trânsito de navios mercantes de países em guerra com a Turquia e fortalecer os estreitos em caso de conflito.

Todos os países não pertencentes ao Mar Negro que desejam enviar navios devem notificar a Turquia com 15 dias de antecedência, enquanto os países do Mar Negro devem notificar com oito dias.

A passagem é limitada a nove navios de guerra de uma tonelagem agregada específica a qualquer momento, com nenhum navio acima de 10.000 toneladas autorizado a passar. Os navios de um país não pertencente ao Mar Negro não podem exceder um total de 30.000 toneladas a qualquer momento, e os navios podem permanecer na região por não mais que 21 dias. Os estados do Mar Negro podem transitar navios de qualquer tonelagem.

Os países do Mar Negro podem enviar submarinos através do estreito com aviso prévio, desde que tenham sido construídos, adquiridos ou enviados para reparos fora do Mar Negro.

Aeronaves civis podem transitar ao longo de rotas autorizadas pelo governo turco. O acordo não contém restrições à passagem de porta-aviões, mas Ancara diz que também tem controle sobre isso.

OPÇÕES DA TURQUIA

Desde que as tensões aumentaram sobre a Ucrânia, as autoridades turcas disseram apenas que Montreux é fundamental para manter a paz regional. O presidente Tayyip Erdogan disse que a Turquia fará o que for necessário como aliado da Otan se a Rússia invadir, sem dar detalhes.

A Turquia depende da Rússia para energia e turismo e estabeleceu uma cooperação estreita com Moscou em energia e defesa nos últimos anos. Também vendeu drones para a Ucrânia e chamou os movimentos russos contra a Ucrânia de inaceitáveis. consulte Mais informação

Erdogan disse que a Turquia tentará administrar a crise sem abandonar os laços com a Ucrânia ou a Rússia.

Em 2008, quando a Rússia reconheceu a independência das duas regiões georgianas da Abkhazia e da Ossétia do Sul, Ancara rejeitou os pedidos dos EUA para deixar seus navios de guerra passarem pelo estreito em um momento em que dependia da Rússia para commodities e comércio.

Durante a Segunda Guerra Mundial, o acordo de Montreux impediu que as potências do Eixo enviassem forças navais através do Estreito para atacar a União Soviética.

