Ucrânia pede reunião de emergência da ONU sobre Donbass

Agência RT - As Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk solicitando ajuda militar da Rússia é “mais uma escalada da situação de segurança”, disse a Ucrânia, solicitando uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU para discutir o assunto.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, anunciou que seu país apresentou um pedido ao CSNU logo após a meia-noite, horário local, e não muito depois que as cartas escritas pelos líderes das repúblicas de Donetsk e Lugansk, nas quais pediram ajuda militar a Moscou, foram publicadas.

Cartas do chefe da DPR, Denish Pushilin, e do chefe da LPR, Leonid Pasechnik, ao presidente russo, Vladimir Putin, solicitaram assistência militar para repelir a “agressão do regime ucraniano”. Os dois líderes citaram os tratados que suas repúblicas assinaram com a Rússia desde que Moscou reconheceu sua independência na segunda-feira.

Kiev já declarou estado de emergência na Ucrânia, convocando cerca de 36.000 reservistas e restringindo a liberdade de movimento em todo o país. A emergência deve entrar em vigor em 24 de fevereiro e durar 30 dias. Os territórios da região de Donetsk e Lugansk controlados pelas forças armadas ucranianas estão sob declaração de emergência desde 2014.

Moradores das duas regiões proclamaram a República Popular de Donetsk (DPR) e a República Popular de Lugansk (LPR) em 2014, depois que nacionalistas apoiados pelos EUA realizaram um golpe contra o governo democraticamente eleito em Kiev. Os governos ucranianos subsequentes acusaram a Rússia de invasão e ocupação e tentaram repetidamente tomar as regiões rebeldes à força.

