Ucrânia planeja iniciar exportações de grãos via portos marítimos esta semana

Xinhua - A Ucrânia está se preparando para iniciar as exportações de grãos através dos portos do Mar Negro nesta semana sob o acordo de grãos assinado na semana passada na Turquia, disseram autoridades ucranianas nesta segunda-feira.



Falando em uma entrevista coletiva transmitida na página do Facebook do Ministério da Infraestrutura da Ucrânia, o ministro da Infraestrutura, Oleksandr Kubrakov, disse que o movimento de navios dos portos do Mar Negro deve começar até o final da semana atual.



O processo de desminagem será realizado exclusivamente no corredor para a passagem de navios de carga, e todas as caravanas de navios serão acompanhadas por embarcações de resgate ucranianas, disse Kubrakov.



O vice-ministro da Infraestrutura ucraniano, Yurii Vaskov, que também participou do briefing, disse que as primeiras entregas de grãos serão feitas a partir do porto de Chornomorsk.



"Esperamos que a primeira remessa seja feita esta semana", disse Vaskov.



Dentro de duas semanas, a Ucrânia também planeja começar a exportar grãos pelos portos de Odessa e Pivdenny, acrescentou Vaskov.



Segundo ele, o centro de coordenação encarregado de supervisionar e coordenar o funcionamento do corredor humanitário começará a trabalhar em 27 de julho.



Os fornecimentos de grãos ucranianos para o mercado global foram afetados nos últimos meses devido ao bloqueio dos portos marítimos ucranianos pelos militares russos.



Em 22 de julho, a Ucrânia e a Rússia assinaram separadamente um acordo com a Turquia e as Nações Unidas em Istambul para retomar os embarques de grãos dos portos ucranianos para os mercados internacionais através do Mar Negro.



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que o acordo permitirá à Ucrânia exportar 20 milhões de toneladas da safra de grãos do ano passado e parte da safra deste ano.

