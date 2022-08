Ucrânia pode aderir à Otan até o fim da operação especial, diz vice-primeira-ministra

Apoie o 247

ICL

Sputnik - A Ucrânia pode aderir à Otan mesmo antes do fim da operação especial russa, disse a vice-primeira-ministra da Ucrânia Olga Stefanishina durante uma conversa com a edição ucraniana Evropeyskaya Pravda.

"Não quero entrar em pormenores, mas a janela em que pode ser tomada a decisão sobre nosso ingresso na Otan pode se abrir mesmo antes do fim da operação", afirmou Stefanishina.

A política ucraniana lembrou que Kiev muitas vezes pediu para ingressar na aliança, enquanto agora "é Bruxelas que deve tomar a decisão".

Ao mesmo tempo, a vice-primeira-ministra não concordou com o argumento de acordo com o qual o país não pode ingressar na Otan porque participa de um conflito armado e está envolvido em uma disputa territorial.

"Isso não é verdade. O ex-secretário-geral da Otan [Anders Fogh] Rasmussen propôs fórmulas através das quais isso pode ser feito", salientou.

Assim, Anders Fogh Rasmussen sugeriu em janeiro apresentar à Ucrânia e à Geórgia o plano de ação para integrar a Otan, apesar das disputas territoriais não resolvidas destes países. Segundo Rasmussen, deve ser usada uma cláusula, conforme a qual o artigo 5º do tratado da Otan só se aplica aos territórios sob o controle de Kiev e Tbilisi.

De acordo com o artigo 5º, "a invasão armada de uma ou várias partes do país-membro do tratado será considerado um ataque contra o bloco em geral".

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.