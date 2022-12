Ucrânia poderia receber até US$ 3,4 bilhões em fundos da OTAN alocados originalmente ao Afeganistão

Apoie o 247

Sputnik Brasil - Os Estados-membros da OTAN estão considerando transferir para a Ucrânia recursos financeiros remanescentes dos criados para apoiar o Exército do Afeganistão, indicou na quarta-feira (7) o jornal americano Politico.

De acordo com as fontes citadas, Kiev pediu à Aliança Atlântica que considerasse redistribuir parte dos US$ 3,4 bilhões (R$ 17,73 bilhões) que restam no Fundo Fiduciário do Exército Nacional Afegão.

O pedido, que poderia ser uma solução provisória, tem sido discutido há mais de um mês e é apoiado por alguns países da aliança, sendo supostamente "incontroverso" entre os Estados-membros. Isso acontece em meio a uma crescente pressão interna na OTAN sobre as capacidades de financiar a Ucrânia, particularmente no caso de países pequenos, e também por temores de recessão economia devido à alta inflação, escreve o jornal.

Neste momento está sendo elaborado um mecanismo para devolver os fundos às nações doadoras ou os redirecionar para outro lugar. Cada país determina como utilizar o dinheiro, e alguns membros do bloco militar querem que parte ou a totalidade do fundo seja alocada a Kiev. Entre esses Estados estariam os Países Baixos, a Noruega e a Lituânia.

Os EUA não participam do fundo afegão, mas altos funcionários da Casa Branca estão exortando os aliados europeus a continuar financiando as operações de Kiev mesmo com as crescentes dificuldades financeiras.

Os países ocidentais têm sofrido dos maiores níveis de inflação em décadas após terem imposto sanções abrangentes sem precedentes à Rússia, desacelerando suas economias e atirando algumas para a recessão. Muitos membros do Partido Republicano nos EUA mostram ceticismo sobre o apoio militar a Kiev, ao mesmo tempo que na OTAN se estão esgotando os estoques de algumas das armas enviadas à Ucrânia.

