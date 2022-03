Ucrânia possui pesquisas biológicas e EUA estão preocupados com aquisição russa, diz Nuland

O Ministério da Defesa russo anunciou que foram encontradas provas de um programa de guerra biológica em laboratórios ucranianos perto da fronteira com a Rússia edit

Sputnik - A Ucrânia abriga instalações de pesquisa biológica e os Estados Unidos se preocupam com o controle das Forças Armadas russas sobre estas bases, afirmou a subsecretária de Estado para Assuntos Políticos norte-americana, Victoria Nuland, nesta terça-feira (8).

"A Ucrânia tem instalações de pesquisa biológica, das quais, na verdade, estamos bastante preocupados que as forças russas possam estar tentando obter o controle", admitiu Nuland, durante uma audiência no Senado.

Segundo ela, por isso, os EUA estão em contato com os ucranianos para encontrar uma solução e "impedir que qualquer um desses materiais de pesquisa caia nas mãos das forças russas".

No último domingo (6), o major-general Igor Konashenkov, representante oficial do Ministério da Defesa russo, anunciou que foram encontradas provas de um programa de guerra biológica em laboratórios ucranianos perto da fronteira com a Rússia.

"Os documentos recebidos [dos respectivos funcionários ucranianos] confirmam que em laboratórios biológicos ucranianos, nas proximidades do território russo, estavam sendo desenvolvidos componentes de armas biológicas", descreveu ele aos jornalistas.

Segundo o porta-voz, Kiev eliminou urgentemente os vestígios desse programa, financiado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

"Durante a realização da operação militar especial, foram desvendados fatos de limpeza emergencial por parte do regime de Kiev de vestígios do programa biológico militar financiado pelo Departamento de Defesa dos EUA", detalhou.

Na ocasião, Konashenkov afirmou que com o começo da operação russa "o Pentágono tinha sérias preocupações sobre a divulgação da realização de experimentos biológicos secretos na Ucrânia".

Entre os documentos encontrados, estavam indícios de destruição de patógenos como peste, antraz, tularemia, cólera e outras doenças mortíferas.

