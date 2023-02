Ucrânia prepara ataque à Crimeia, diz Zelensky

Kiev está formando novas unidades especificamente para a tarefa, com militares em treinamento no exterior, revelou edit

RT - A Ucrânia está preparando uma ofensiva para tentar tomar a península russa da Crimeia, disse o presidente Volodymyr Zelensky na sexta-feira em entrevista coletiva. Kiev está formando novas unidades especificamente para a tarefa, com militares em treinamento no exterior, revelou.

“Estamos dando passos militares, estamos nos preparando para eles. Já estamos mentalmente preparados. Nós nos preparamos tecnicamente, com armas, forças, formamos novas brigadas, formamos unidades ofensivas de vários tipos, estamos enviando pessoas para treinamento não só na Ucrânia, sabe, mas também em outros países”, afirmou Zelensky.

O presidente, assim como outros altos funcionários, prometeu repetidamente recapturar todos os antigos territórios ucranianos da Rússia, incluindo a Crimeia. A península se separou do país em 2014, após o golpe de Maidan em Kiev, juntando-se à Rússia após um referendo esmagador.

Quatro outros territórios, as Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, bem como as regiões de Zaporozhye e Kherson, foram incorporados à Rússia depois que a esmagadora maioria de suas populações votou a favor da ideia em setembro passado.

Nem a reunificação com a Crimeia, nem as últimas incorporações de outras regiões obtiveram o reconhecimento ocidental, com Kiev e seus patrocinadores considerando essas terras como parte da Ucrânia.

A Rússia advertiu repetidamente Kiev contra planejar um ataque à Crimeia. No início de fevereiro, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev, que agora atua como vice-presidente do Conselho de Segurança, disse que qualquer ataque à Crimeia seria interpretado como um ataque direto ao próprio país e enfrentaria "uma retaliação inevitável usando armas de qualquer tipo”.

