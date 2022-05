Ucrânia promete incursão na Crimeia "até o final do ano"

Apoie o 247

ICL

RT - Os militares ucranianos vão virar a maré no conflito com a Rússia e entrar na Crimeia até o final do ano, disse Kirill Budanov, chefe de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia.



A situação no campo de batalha vai mudar a favor de Kiev a partir de agosto, quando as armas que estão sendo fornecidas pelo Ocidente chegarem às unidades ucranianas, disse Budanov ao jornal Ukrainskaya Pravda na terça-feira.



“É isso que trará a reviravolta, porque agora estamos catastroficamente com falta de armas pesadas”, disse ele.



“A Rússia tem 12 meses de recursos para travar uma guerra em grande escala” e depois disso o conflito entre Kiev e Moscou terminaria com “o retorno de nossos territórios ocupados”, afirmou o chefe da inteligência.

Quando perguntado se esses “territórios ocupados” incluíam a Crimeia, que votou esmagadoramente para se separar da Ucrânia e se juntar à Rússia em um referendo de 2014, Budanov respondeu dizendo que “até o final do ano, devemos pelo menos entrar no território da Crimeia”.



O ministro da Defesa russo, Sergey Shoigu, que também falou na terça-feira, compartilhou projeções completamente diferentes do que vai acontecer na Ucrânia.



“Apesar da assistência militar em larga escala do Ocidente ao regime de Kiev e da pressão de sanções sobre a Rússia, continuaremos com a operação militar especial até que todos os seus objetivos sejam cumpridos”, disse ele.

A Rússia lançou uma ofensiva contra a Ucrânia no final de fevereiro, após o fracasso de Kiev em implementar os termos dos acordos de Minsk, assinados pela primeira vez em 2014, e o eventual reconhecimento de Moscou das repúblicas de Donbass de Donetsk e Lugansk. Os protocolos mediados pela Alemanha e pela França foram projetados para dar às regiões separatistas um status especial dentro do estado ucraniano.



Desde então, o Kremlin exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntará ao bloco militar da Otan liderado pelos EUA. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas pela força.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE