Ucrânia promete não atingir Rússia com sistemas de mísseis dos EUA

RT - Kiev deu a Washington garantias de que lançadores de mísseis fornecidos pelos EUA não serão usados ​​para atacar alvos dentro do território russo, disse o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, nesta quarta-feira. Ele foi o mais recente funcionário dos EUA a levantar a questão, já que Moscou expressou preocupação com a escalada das hostilidades na Ucrânia.



Falando a repórteres após uma reunião com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, Blinken foi questionado sobre os sistemas de mísseis de lançamento múltiplo HIMARS, a mais recente arma de alta tecnologia que os EUA se comprometeram a enviar à Ucrânia.



“Os ucranianos nos deram garantias de que não usarão esses sistemas contra alvos em território russo”, disse Blinken, acrescentando: “há um forte vínculo de confiança entre a Ucrânia e os EUA, bem como com nossos aliados e parceiros”.



Ele também rejeitou os avisos e preocupações de Moscou de que as entregas de armas de Washington a Kiev arriscassem aumentar ainda mais o conflito.



“A melhor maneira de evitar a escalada é a Rússia interromper a agressão e a guerra que começou”, disse Blinken, argumentando que poderia “acabar amanhã” se Moscou assim o desejar, mas provavelmente continuará por “muitos meses”.

O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou oficialmente o envio de sistemas HIMARS para a Ucrânia, juntamente com outros equipamentos militares avaliados em US$ 700 milhões, na tarde de quarta-feira. De acordo com o vice-secretário de Defesa, Colin Kahl, os lançadores foram “pré-posicionados” na Europa até o anúncio, e o primeiro lote de quatro será entregue esta semana – embora possa levar três semanas para treinar tropas ucranianas em seu uso.



O HIMARS dispara mísseis de barragem com alcance efetivo de cerca de 30 quilômetros, mas também pode implantar mísseis balísticos táticos com alcance de até 300 quilômetros. A Rússia levantou preocupações com os EUA sobre esta última possibilidade.



O próprio Biden, sua enviada da ONU Linda Thomas-Greenfield e agora Blinken insistiram que Kiev não receberá os mísseis de longo alcance. Blinken foi o primeiro a mencionar as promessas ucranianas, no entanto.



A Rússia não pode confiar no presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e em seu governo para manter sua palavra sobre este assunto, dado seu histórico anterior, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta quarta-feira.



A Rússia atacou o estado vizinho no final de fevereiro, após o fracasso da Ucrânia em implementar os termos dos acordos de Minsk, assinados pela primeira vez em 2014, e o eventual reconhecimento por Moscou das repúblicas de Donbass de Donetsk e Lugansk. O Protocolo de Minsk, mediado pela Alemanha e pela França, foi projetado para dar às regiões separatistas um status especial dentro do estado ucraniano.



Desde então, o Kremlin exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntará ao bloco militar da Otan liderado pelos EUA. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas pela força.

